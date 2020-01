Gegen 19 Uhr ereignete sich ein schwerer Unfall auf der B1, zwischen Unna-Hemmerde und Unna-Lünern, wobei mindestens zwei Fahrzeuge beteiligt sind.

Beide Wagen liegen zur Zeit im Graben. Rettungskräfte und Notärzte kümmern sich um die Insassen der Fahrzeuge. Nach ersten Erkenntnissen des Einsatzleiters sind wohl mindestens drei Personen beim Unfall verletzt worden.

Rettungseinheiten der freiwilligen Feuerwehr aus Hemmerde-Lünern waren schnellstmöglich am Unfallort. Zudem wurden noch Einsatzfahrzeuge aus der Leitstelle in Unna angefordert.

Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer die Unfallstelle weiträumig zu umfahren. Näheres zu einem späteren Zeitpunkt hier an dieser Stelle.