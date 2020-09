Nach dem Brand im Förderzentrum Unna an der Friedrich-Ebert-Straße, der am Donnerstagmorgen (17. September) im Sekretariat des Schulgebäudes ausgebrochen war, geht die Kriminalpolizei von Brandstiftung aus.

Der Sachschaden beläuft sich auf eine mittlere fünfstellige Summe. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.

Unterricht fällt aus



Aufgrund des Brandes fiel der Unterricht im Königsborner Förderzentrum heute aus. Das Sekretariat im Erdgeschoss ist vollständig ausgebrannt. Schüler, die bereits heute Morgen vor Ort waren, wurden wieder nach Hause geschickt und ihre Eltern informiert.

Auch morgen, 18. September wird kein Unterricht stattfinden können. Derzeit geht die Schulleitung davon aus, dass der Unterricht am Montag, 21. September wieder aufgenommen werden kann.

Die Telefonanlage der Schule funktioniert derzeit nicht. Eine Kontaktaufnahme ist über das Kontaktformular der Internetseite www.foerderzentrum-unna.de möglich.

Hintergrund

Der Kreis Unna ist Träger des Förderzentrums Unna. Die Schule hat den Förderschwerpunkt „Lernen“ und „Emotionale und soziale Entwicklung“ der Sekundarstufe I als Ganztagsschule für Schülerinnen und Schüler aus Bönen, Fröndenberg, Holzwickede, Kamen, Schwerte und Unna. Rund 200 Schülerinnen und Schüler besuchen die Schule.