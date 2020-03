Ja, ich liebe dieses Spiel. Das ist fast noch besser als „Wer wird Millionär“ im TV. Denn es fühlt sich so viel echter an. Das Papiergeld knistert zwischen den Fingern, wenn man nur über „Los“ geht. Dazu muss man auch gar nicht viel wissen.

Das Wichtigste bei Monopoly ist, die Parkstraße und die Schlossallee abzugreifen. Dann kann quasi nichts mehr schiefgehen.

Ich spiele netterweise auch für Wilson. Er kauft die günstige Badstraße und muss gleich zu Beginn schon ins Gefängnis.

Die erste Runde läuft also gut für mich. Doch meine Tochter Finja ist besser. Als sie ein Hotel auf ihrer Schlossallee baut, habe ich keine Lust mehr und seufze: „Schade, dass unser Urlaub zu Ostern ins Wasser fällt. Was läuft eigentlich im Fernsehen?“

Tja, man kann im Leben nicht immer gewinnen. Morgen spielen wir „Uno“. Da bin ich absoluter Profi!

