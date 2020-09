Bibi, Tina, Heike und Hahn Peter – die Kinder der Kita Monopoli hatten alle Hände voll zu tun, um sich die Namen der einzelnen Hühner zu merken, die nun eine Woche lang in ihrem Garten, Mitten zwischen Spielgeräten und Fußballtoren, ihr Zuhause haben.

Kamen. „Die Hühner machen quasi Urlaub hier“, erklärte Petra Balster-Spinne vom Hof Spinne, die am morgen mit der kleinen Scharr, inkl. Zaun, Unterschlupf, Futter und Co. angereist war und den Startschuss für eine spannende Themen-Woche rund um das gackernde Federvieh gab. Insgesamt sechs Hühner verbringen die Woche in Obhut der kleinen Nachwuchsbäuer*Innen. Gemeinsam mit den Erzieher*Innen, aber so eigenverantwortlich wie möglich sollen die Kinder dabei die Pflege und Versorgung der Hühner übernehmen.

Im Gepäck hatte die zertifizierte Bauernhof- und Naturpädagogin Petra Balster-Spinne außerdem diverse Spiele, Lieder, Lernmaterialien und Aktionen, die nun im Laufe der Woche in den einzelnen Gruppen ausprobiert werden können.

Zum Auftakt wurden die Hühner mit einem gemeinsamen Lied aus ihrem Anhänger gelockt und einzeln namentlich vorgestellt. Und selbstverständlich durften die Hühner auch gestreichelt und aus der Nähe begutachtet werden.

Ganz nebenbei versorgte Petra Balster-Spinne die gespannt lauschenden Vorschulkinder der roten und blauen Gruppe mit vielen wissenswerten Infos rund ums Huhn. Oder wussten Sie beispielsweise, dass sich das Wohlbefinden von Hühnern an der Stellung ihres Kammes wiederspiegelt und die Farbe ihrer Eier an der Farbe ihrer Ohren abgelesen werden kann?

In den folgenden Tagen erwartet die Nachwuchs-Landwirt*innen nun ein buntes Programm von Hühner-Memory über Backrezepte aus Eiern bis zur selbstständigen Fütterung, ehe die Hühner am Freitag – hoffentlich erholt – ihren Urlaub im Garten der DRK-Kita Monopoli beenden.