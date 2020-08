Am 13. September finden Neuwahlen für die kommunalen Parlamente und viele Spitzen von Städten, Gemeinden und Kreisen statt. Der Stadtspiegel präsentiert bis zum Wahltag die Bürgermeisterkandidaten aus Unna, Holzwickede, Bergkamen und Bönen und bietet bis zum Schluss einen Überblick. Heute im Interview Frank Lausmann (CDU) aus Holzwickede.

Stadtspiegel: "Was haben Sie sich für die ersten 100 Tage Ihrer Amtszeit vorgenommen?"

Frank Lausmann: "Durch meine langjährige Erfahrung in der Kommunalpolitik sind mir politische Abläufe bestens bekannt. Als neuer Bürgermeister möchte ich Projekte vorantreiben, Prozesse moderieren und meine guten Kontakte nutzen, um die richtigen Menschen zur schnellen Umsetzung unserer Vorhaben zusammenzubringen. Da gibt es zurzeit leider genug „Baustellen“ in unserem Ort. Als neuer Verwaltungschef biete ich einen kooperativen Führungsstil an. Schiefstände und Probleme müssen offen benannt und gemeinsam Lösungen gefunden werden. Innerhalb der ersten 100 Tage möchte ich alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung persönlich kennenlernen, um mir ein eigenes Bild machen zu können, wie Holzwickede aufgestellt ist, über welches Potential wir verfügen und wo es hakt."

Stadtspiegel: "Wo sehen Sie Sparpotenzial im Haushalt und welche Bereiche sind für Sie tabu?"

Frank Lausmann: "Als neuer Bürgermeister werde ich selbstverständlich die Beschlüsse des Gemeinderates zügig umsetzen. Für mich selbst gilt: immer erst das Notwendige vor dem Wünschenswerten. Luxus- und Prestigeprojekte sind mir fremd. Gerne werde ich bei den Ratsmitgliedern, übrigens parteiübergreifend, dafür werben, bei künftigen Beschlüssen genauso mit den uns anvertrauten Geld der Bürger umzugehen, wie wir auch privat mit unserem eigenen Geld umgehen würden. Absolut tabu sind für mich Einsparungen in Investitionen für Kinder, Schule und Bildung. Das sind Investitionen in unsere Zukunft."

Vervollständigen Sie bitte kurz & knapp die angefangenen Sätze:

"Beim Begriff „Neuanfang“ denke ich...

... immer zuerst an die Chance als an das Risiko."

"Wenn die Pandemie vorbei ist, ...

... sind wir hoffentlich alle gesund, haben alles gut überstanden und erkennen, dass doch viele Dinge möglich sind, die wir vorher nicht für möglich gehalten hätten."

"Der Verkehr in Holzwickede ist...

... ungerecht verteilt, daher kämpfe ich für die schnelle Realisierung der Ortsumgehung L677n im Gesamtpaket mit dem neuen Autobahnanschluss am Oelpfad und Ausbau der Montanhydraulikstraße."

"Die Zukunft der Innenstadt ist...

... eines der wichtigen Projekte, die ich als neuer Bürgermeister anpacken werde."

"Familie ist für mich, ...

... der Ort, an dem ich immer wieder aufgefangen werde und mich wohlfühle."

"Wenn ich am 13. September nicht zum Bürgermeister gewählt werde, ...

... dann möchte ich mein Bestes geben um in der Stichwahl am 27. September auch meine Kritiker von mir zu überzeugen."

Lesen Sie auch:

Kandidatin Ulrike Drossel