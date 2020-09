In NRW sind rund 14 Millionen Menschen aufgerufen, Bürgermeister und Landräte zu wählen. Und im Kreis Unna gibt es exakt 322.435 Wahlberechtigte, wovon 18.019 Erstwähler sind.

Bereits zur Mittagszeit zeichnete sich eine hohe Wahlbeteiligung ab. Vor den Wahllokalen bildeten sich zum Teil Schlangen.

Um 12 Uhr hätten in NRW bereits 29,2 Prozent der Bürger ihre Stimme abgegeben, so ein Sprecher des NRW-Innenministeriums in Düsseldorf.

Im Kreis Unna soll es spannend werden. Hier wird beispielsweise ein neuer Landrat gewählt. Michael Makiolla wird dabei nicht wieder antreten.

Auch in Unna und Bergkamen soll es definitiv einen Wechsel bei den Stadtoberhäuptern geben. Außerdem finden in den Gemeinden Bönen und Holzwickede ebenfalls Bürgermeisterwahlen statt.