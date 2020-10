Die Koffer sind gepackt, denn im Kreis Unna haben die Herbstferien begonnen - mit ihnen anscheinend auch die Reisebeschränkungen, da nach kreiseigenen Berechnungen die 7-Tages-Inzidenzzahl von 50 Fällen auf 100.000 Einwohner überschritten worden ist.

Heißt im Klartext: Bürger aus dem Kreis Unna können in viele Bundesländer nicht mehr reisen, ohne dort einen negativen Coronatest vorzulegen, der nicht älter als 48 Stunden ist.

Doch wie ist das machbar?

Die Reise sollte am heutigen Samstag an die Ostsee zum Timmendorfer Strand gehen: Familie Blanke aus Bergkamen hat sich gestern die Finger wund telefoniert, wo sie einen Corona-Schnelltest machen könnten: „Ohne Erfolg“, resümiert der Familienvater. „Alle Ärzte, die ich angerufen habe, konnten solch einen Test nicht anbieten und beim Gesundheitsamt in Unna war telefonisch kein Durchkommen.“

Zudem hätte er gehört, dass ein Anruf dort sowieso nichts genutzt hätte, da das Kreisgesundheitsamt nur Personen testet, die unmittelbar Corona gefährdet seien.

„Wir sind heute dann eben nicht gefahren und haben unseren Ferienwohnungsvermieter kontaktiert, um ihn darüber zu informieren, dass wir uns im Kreis Unna nicht haben testen lassen können.“

Ob die Blankes das Geld für die Reise zurückerstattet bekommen, vermochte der Vermieter aus Schleswig Holstein spontan nicht zu sagen. Auch das steht also noch in den Sternen.

Andreas Gassen, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, sagte am gestrigen Freitag der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ in einem Interview zum Thema: "Die Reisebeschränkungen sind zur Pandemiebekämpfung überflüssig und auch nicht umzusetzen.“

Reisen innerhalb Deutschlands seien eine "Pseudo-Gefahr".

Das Problem läge vielmehr bei "Großhochzeiten, in Fleisch verarbeitenden Betrieben, durch unkontrolliertes Feiern". Diese Dinge würden durch Quasi-Reiseverbote nicht unterbunden.

Stattdessen würden knappe Test-Kapazitäten verschwendet, kritisierte Gassen. "Das ist schon fast grober Unfug." Auch das Beherbergungsverbot müsse "definitiv" schnellstmöglich zurückgenommen werden.



Kreis Unna wird zum Risikogebiet