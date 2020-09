In Holzwickede sind in der Nordschule und am Clara-Schumann-Gymnasium zwei Corona-Fälle aufgetreten. Für die betroffenen Schulkassen sowie die Lehr- und Betreuungskräfte hat das Kreisgesundheitsamt eine 14-tägige Quarantäne angeordnet.

Am morgigen Mittwoch wird an beidenSchulen eine Testung der betroffenen Personen vorgenommen.