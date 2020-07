Kreis Unna. Rund 4.000 Schülerinnen und Schüler im Kreis Unna haben es – trotz der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie – geschafft, ihren angestrebten Schulabschluss zu erreichen. Doch wie soll es nun weiter gehen? Das Dienstleistungszentrum Bildung im Kreis Unna gibt Tipps für die Ausbildungsplatzsuche in Zeiten der Corona-Pandemie und weist auf ein starkes Netzwerk hin.

"Manche Pläne, wie ein Jahr ins Ausland zu gehen, sind wegen Corona momentan gar nicht oder nur zeitlich verzögert umsetzbar", berichtet Kirsten Geisler von der Kommunalen Koordinierungsstelle für KAoA. "Und auch die Frage, ob ein Studium oder eine Ausbildung aktuell die bessere berufliche Perspektive bietet, wird oft neu gestellt."

Übersicht gibt Orientierung

Fakt ist: Es gibt zahlreiche Ausbildungsplätze. Aktuell sind rund 3.000 freie Plätze in der Region gemeldet. Gleichzeitig sind einige Unternehmen noch geschlossen oder die Belegschaft befindet sich weiter in Kurzarbeit. Potenzielle Bewerber und Betriebe müssen in Zeiten von Kontaktverbot und Abstand halten, neue Ideen entwickeln, um zu einander zu finden.

Auf der Internetseite der Kommunalen Koordinierungsstelle für "Kein Abschluss ohne Anschluss" (www.kreis-unna.de/berufsorientierung) findet sich im Kasten "KAoA und Corona" unter "Ausbildung – Jetzt erst recht!" eine tabellarische Übersicht mit Links sowie wertvolle Tipps zu Beratungsangeboten und freien Ausbildungsplätzen. Ausbildungsplatzsuche