Es ist kein leichetes Ehrenamt, das von den Helfern abverlangt wird. "Ich könnte das nicht", ist einer der meisten Sätze, die Andrea Welsch, Koordinatinsfachkraft des ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienstes im Kreis Unna, zu hören bekommt.

Daher erhalten die ehrenamtlichen Mitstreiter vor ihrem ersten Einsatz auch eine ganz besondere Ausbildung. Der nächste Vorbereitungskurs dazu startet am 3. November. Der ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst im Kreis Unna ist eine Anlaufstelle für Familien mit Kindern oder Jugendlichen, die an einer lebensverkürzenden Erkrankung leiden. Er unterstützt und begleitet die schwerkranken Kinder, deren Eltern und Geschwister.

Am 3. November beginnt nun ein neuer 90-stündiger qualifizierter Vorbereitungskurs, immer Mittwochabend und an vier Samstagen. Und der Verein ist auf der Suche nach Teilnehmern.

Was kommt auf die Helfer zu?

Die Ehrenamtlichen unterstützen die erkrankten Kinder, spielen mit den Geschwistern, haben ein offenes Ohr für ihre Sorgen und Nöte und sind auch wichtige Gesprächspartner für die Eltern. "Sie schenken Zeit, schauen welche Bedürfnisse die einzelnen Kinder haben, gehen mit ihnen spazieren, lesen vor oder spielen mit ihnen. Die Begleitungen sind langfristig, häufig über Jahre", erklärt Andrea Welsch die Aufgabe des Ehrenamtes.

Neben der Begleitungsarbeit in den Familien gibt es allerdings noch weitere Aufgabenfelder und zwar die Mitarbeit bei der Öffentlichkeitsarbeit oder bei der Büroarbeit im Dienst.

Einmal im Monat treffen sich die Ehrenamtler in den Diensträumen zu sogenannten "Praxisbegleitungstreffen" oder zur "Supervision". Die Treffen dienen dazu, um über aktuelle Themen zu sprechen und diese gemeinsam zu reflektieren.

Interessierte melden sich bitte beim ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Kreis Unna, Gabelsbergerstr. 5 / Friedrich-Ebert-Straße 111 in Unna. Tel.: 02303/94 24 90 oder 02303/96 27 462 E-Mail: unna@deutscher-kinderhospizverein.de.