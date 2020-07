Aktuell wird vom Deutschen Wetterdienst für das Stadtgebiet Sundern nur eine geringe Waldbrandgefahrenstufe (2 von 5) ausgerufen. "Auch wenn man aufgrund des wechselhaften Wetters in diesem Sommer nicht auf den ersten Blick von einer hohen Waldbrandgefahr ausgeht, kann sich die Lage hier im Sauerland schnell ändern", so Frank Siedhoff, Leiter der Feuerwehr Sundern.

Deutsche Waldbrand-Experten befürchten auch im Sauerland angesichts von Trockenheit, Sturmschäden und Borkenkäferbefall eine weitere Zunahme der Waldbrände in diesem Jahr. Stürme haben in den vergangenen Jahren großen Schaden in den Wäldern von NRW angerichtet, dazu kommen noch die Trockenheit in den beiden letzten Jahren. Der Borkenkäfer hat die Situation zusätzlich verschärft. Er sucht sich bereits beschädigte Bäume und befällt vor allem Fichten und Nadelhölzer.

"Stirbt das Holz ab, wird es brandgefährlich, da es schneller Feuer fängt", so Siedhoff weiter. Im Stadtgebiet gibt es viele beschädigte Gebiete. Der starke Wind verstärkt oftmals das Problem hier zusätzlich, dadurch herrscht besonders große Waldbrandgefahr. Sunderns Bürgermeister Ralph Brodel informierte sich kürzlich über die aktuelle Gefahrenlage.

Vorgehen der Feuerwehr hat sich geändert



Auch in diesem Jahr wurde die Feuerwehr Sundern bereits mehrfach zu meist kleineren Waldbränden alarmiert. Frank Siedhoff berichtet, dass sich die Vorgehensweise der Feuerwehr

Sundern bei der Bekämpfung von Waldbränden in den letzten Jahren verändert hat. Alle 14 Einheiten der Feuerwehr Sundern wurden mit Waldbrandsets ausgestattet. Hier sind notwendiges Schlauchmaterial und übrige wasserführende Komponenten platzsparend in einer

Tasche verstaut und können so schnell zum Einsatzort getragen werden. Durch den Einsatz von D-Schläuchen und Strahlrohren (üblich bei der Brandbekämpfung sind die größeren C- oder B-Schläuche) ist man im Gelände deutlich wendiger, und der Wasserverbrauch wird bei fast gleicher Löschwirkung erheblich reduziert. Gerade in abgelegenen Waldgebieten war und ist es für die Feuerwehr immer wieder aufwendig, die benötigen Löschwassermengen an den Brandherd zu bekommen.

Drohne wird eingesetzt



Weiterhin wird in Sundern seit zwei Jahren erfolgreich eine Drohne zur Erkundung und Einsatzsteuerung aus der Luft eingesetzt. Auch die Alarm- und Ausrückeordnung der Feuerwehr Sundern wurde auf die neue Situation angepasst, so dass im Bedarfsfall bei einer notwendigen Nachalarmierung bei Waldbrandlagen in kurzer Zeit gezielt Tanklöschfahrzeuge aus dem gesamten Stadtgebiet nachgefordert werden können. Das Konzept hat sich bereits mehrfach bewährt.

Bürgermeister Ralph Brodel und der Leiter der Feuerwehr Frank Siedhoff appellieren nochmals dringend an die BesucherInnen der heimischen Wälder, die folgenden, vom Landesbetrieb Wald und Holz NRW herausgegebenen Hinweise zu beachten, um Tiere, Pflanzen und sich selbst nicht zu gefährden:

Hinweise für den Waldbesuch