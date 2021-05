Vermisst wird seit Montag, 24. Mai, eine männliche Person (66) aus dem Wohnheim an der Nordstraße in Dortmund.

Zuletzt gesehen wurde der 66 Jahre alte Mann abends am Sonntag, 23. Mai, an seiner Wohnanschrift. "Vermutlich verließ er die Einrichtung dann am nächsten Morgen zwischen 7.30 und 9 Uhr.", heißt es seitens der Leitstelle der Polizei Dortmund.

Personen-Beschreibung

"Er kann wie folgt beschrieben werden: männlich, etwa 1,69 Meter groß, helle Hose und kräftige Statur.

Aufgrund eine Epilepsie-Erkrankung ist er zeitlich und örtlich nicht orientiert. Er trägt eventuell einen markanten rötlichen Helm aus Lederriemen.

Üblicher Weise hielt er sich in der Vergangenheit häufig im Bereich der Dortmunder Nordstadt auf.", heißt es weiter.

Zeugen bitte melden

Wenn jemand den Vermissten gesehen oder ihn angetroffen habe, bitte beim Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441 melden.