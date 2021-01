Der Sprech- und Infotag nach den Halbjahreszeugnissen am Hellweg Berufskolleg Unna findet am Dienstag, 2. Februar, nicht als Präsenzveranstaltung, sondern als Beratungsangebot „auf Distanz“ statt. Die Kernzeiten dieses Angebotes sind dann von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 15 Uhr.

Da die Schulen geschlossen sind, erreichen Eltern oder Ausbilder das Kollegium über Teams – also den Account des Schülers -, bzw. die bekannten Dienstadressen (vorname.nachname@hellweg-bk.de). Die Klassenlehrer kontaktieren ihre Schüler, Eltern bzw. Betriebe vorher. Individuelle Absprachen sind über die oben genannten Dienstmails der Schule möglich.

Eine Schullaufbahnberatung wird am Dienstag, 2. Februar, ebenfalls telefonisch und per Mail angeboten. Die Sekretariate, die Schulleitung sowie die Lehrer für Studien und Berufsorientierung (Stubos) sind in den oben genannten Zeiten ebenfalls erreichbar. Die Telefonnummern sind unter: hbu.kreis-unna.de unter dem Menüpunkt „Beratungsteam“ zu finden.

Halbjahreszeugnisse

Halbjahreszeugnis-Ausgabe am Freitag, 29. Januar:

"Einige Bildungsgänge im Vollzeitbereich versenden die Zeugnisse, einige übergeben die Zeugnisse gestaffelt an die SuS weiter. So beginnen die Ausgaben der Zeugnisse im AV/ BF- Bereich bereits klassenweise einzeln um 8.30 Uhr und enden um 11.15 Uhr. Zugleich erhalten die Schüler im Bereich Ausbildungsvorbereitung und Berufsfachschule ein analoges Materialpaket, welches dann im Distanzunterricht digital bearbeitet werden kann. Falls SuS nicht über die entsprechende PC-Ausrüstung verfügen.

Die Oberstufe Gestaltungstechnik erhält die Zeugnisse in Vierergruppen von 8.45 bis 11.15 Uhr.

Alle SuS sind aufgefordert, größere Gruppenbildung zu verhindern. Alles findet unter strenger Einhaltung der Hygieneregeln statt.", heißt es in der Ankündigung der Schule.