Das Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu und viele werden denken: Endlich ist es vorbei. Schließlich war die Corona-Pandemie das beherrschende Thema, und mit dem Jahreswechsel zeichnet sich durch die Möglichkeit zur Impfung ein Hoffnungsschimmer ab. Doch 2020 – das war nicht nur Corona, wie ein Blick in die Jahreschronik zeigt.

Die Stabsstelle Presse und Kommunikation beim Kreis hat in alten Unterlagen geblättert, die Ordner im Rechner durchforstet, das Bildarchiv gesichtet und wichtige Eckdaten zusammengestellt.

In vielerlei Hinsicht war 2020 ein Jahr der Weichenstellung: So wurde ein Förderprogramm über 662 Millionen Euro aufgelegt, das bis 2038 helfen soll, den Strukturwandel nach dem Kohleausstieg zu bewältigen – und für den Kreis Unna stehen die Chancen gut, davon zu profitieren. Bei einer Klimakonferenz wurden die ersten Schwerpunkte des Kreises für ein Klimaschutzkonzept ausgelotet. Und am Bildungscampus Unna sind die Arbeiten weiter vorangeschritten.

Der Herbst stand im Zeichen von Abschied und Neubeginn: Mit Michael Makiolla ging ein Landrat in den Ruhestand, der den Kreis Unna über viele Jahre entscheidend prägte. 30 Jahre war er in der Kreisverwaltung tätig, davon 16 als Landrat. Sein Nachfolger Mario Löhr trat zum 1. November seinen Dienst an und leitete kurz darauf die konstituierende Kreistags-Sitzung.

An dies und anderes erinnert die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebende Chronik mitsamt Bildern. Zu finden ist alles im Internet unter www.kreis-unna.de: