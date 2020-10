Mit 30 Aktiven waren die Leichtathleten des TV Unna beim 6. Felsenmeersportfest des TV Deilinghofen in Hemer am Start.

Für die Jüngste, die achtjährige Cataleya Bichner, war es ebenso eine Wettkampfpremiere wie für Carsten Schreier, der sich nach ca. 30-jähriger Pause in der Altersklasse M 40 an einen Dreikampf aus 100m, Weitsprung und Kugelstoßen heranwagte.

Die "Oldies" Maria Wolff und Ute Fischer (W55) sicherten sich trotz nasskaltem Wetter erste Qualifikationen für die Deutschen Meisterschaften, die im nächsten Jahr hoffentlich wieder stattfinden dürfen, Wolff im Kugelstoßen, Fischer für 100m.

Bei den Zehnjährigen überzeugten vor allem Erik Steckel und Emilia Besse. Erik holte mit 859 Punkten den zweiten Platz, diesen verpasste Emilia bei den Mädchen mit 1086 Punkten nur um 5 Punkte. Ebenso erfolgreich die Neunjährigen mit Greta Wulf und Frederik Franta. Greta erreichte 999 Punkte und damit nur einen Punkt hinter der siegreichen Konkurrentin. Frederik belegte bei seinem ersten Start für den TV Unna mit 859 Punkten den dritten Platz. Den 4. Platz belegte Oskar Schulze-Hesselmann bei den Jungen der Altersklasse M11.

Im großen Teilnehmerfeld der Jungen M12 holte sich Moritz Wulf mit 1129 Punkten den Dreikampfsieg vor Trainingspartner Andreas Schmitmann. Der Sieg bei den gleichaltrigen Mädchen ging mit 1329 Punkten an Mia Lüth. Sie freute sich vor allem über die Einstellung des TVU-Vereinsrekordes über 75m mit 10,60 s und eine neue Bestleistung im Weitsprung mit 4,64 m. Auch die zweitplatzierte Lilli Hemcke (1279 P.) konnte sich über persönliche Bestleistungen in allen drei Dreikampfdisziplinen freuen.

Bei den dreizehnjährigen Mädchen lag Hannah Kalle mit 1497 Punkten mehr als 300 Punkte vor der Zweitplatzierten. Über 75m verbesserte sie mit 10,03 s noch einmal den Vereinsrekord, den sie selbst erst eine Woche vorher in Soest aufgestellt hatte.