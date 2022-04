In der Nacht zu Donnerstag, 7. April, löste ein erhitztes Kirschkernkissen einen Brand in einer Wohnung an der Schubertstraße in Velbert aus - das bereichtet die Kreispolizeibehörde Mettmann. Die Rettungskräfte brachten die 84-jährige Wohnungsinhaberin mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Das war geschehen:

Gegen 1.45 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Polizei sowie der Feuerwehr zu einem Mehrfamilienhaus an der Schubertstraße in Velbert-Tönisheide gerufen. Ein Rauchmelder in einer Wohnung in der ersten Etage des Hauses hatte Alarm geschlagen und die Bewohner des Hauses aus ihrem Schlaf gerissen. Im Schlafzimmer der Wohnung einer 84-Jährigen stellten die Rettungskräfte eine in Brand geratene Matratze fest. Ein zuvor in der Mikrowelle erhitztes Kirschkernkissen hatte die Matratze entzündet, so dass diese Feuer gefangen hatte.

Die Einsatzkräfte konnten das Feuer glücklicherweise schnell löschen. Anschließend lüfteten sie die mit Rauchgasen angefüllte Wohnung und brachten die leicht verletzte Seniorin zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf wenige tausend Euro. Ein Gebäudeschaden entstand nicht, so dass alle Bewohner nach Abschluss der Löscharbeiten in ihre Wohnungen zurückkehren konnten.