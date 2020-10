Am vergangenen Sonntag gegen 14 Uhr befuhr ein 41-jähriger Sprockhöveler mit seinem Motorrad der Marke Triumph die Nierenhofer Straße in Velbert in Fahrtrichtung Böckenbuschstraße. In einer Linkskurve rutschte der Motorradfahrer aus bislang ungeklärter Ursache weg und stürzte. Bei dem Sturz verletzte er sich schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär verblieb. Das Motorrad rutsche unter die dortige Leitplanke. Es wurde durch einen Abschleppdienst abgeschleppt. Die Unfallstelle wurde für Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.