In der Nacht zu Freitag (12. Juni) hat die Polizei nach einen mutmaßlichen Einbrecher festnehmen können, der kurz zuvor gemeinsam mit zwei bis drei weiteren, nach wie vor flüchtigen, Komplizen Gartenmobiliar vom Hof eines Baumarktes an der Metallstraße in Velbert-Mitte entwendet haben soll.

Aufmerksame Zeugen

Gegen 1.10 Uhr hatten sich die Einbrecher Zugang zum Gelände verschafft. Dort luden sie mehrere Pakete mit Gartenmöbelgarnituren auf zwei Hubwagen und transportierten sie in Richtung des Panoramaradwegs. Zwei vorbeiradelnde Zeugen überraschten die Einbrecher, die zu Fuß die Flucht ergriffen. Die Zeugen alarmierten die Polizei, die bei einer sofort eingeleiteten Fahndung einen Mann in der Zufahrt eines Brauhauses am Panoramaradweg festnahm. E handelt sich um einen 32-jährigen Velberter, der schon mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten, unter anderem wegen Diebstahls- und Einbruchsdelikten, aber auch wegen Körperverletzung. Die Polizei leitete ein Strafverfahren gegen den 32-Jährigen ein. Die Ermittlungen zu den nach wie vor nicht bekannten Komplizen des Mannes dauern an. Die Tatbeute wurde sichergestellt.