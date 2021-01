Das Weiterbildungskolleg (WBK) Am Ölberg in Wuppertal nimmt ab sofort neue Studierende auf, die einen Schulabschluss nachholen wollen. Da wegen der Corona-Pandemie kein regulärer Aufnahmetag stattfindet, können sich Interessierte ab sofort über die Homepage der Schule für das am Montag, 1. Februar, startende Sommersemester bewerben. Danach erfolgt ein persönliches Gespräch in der Schule.

Das ausgefüllte Formular können Interessierte per E-Mail an abendrealschule.am.oelberg@stadt.wuppertal.de schicken oder

per Post an das Weiterbildungskolleg Am Ölberg, Gertrudenstraße 20 in 42105 Wuppertal.

Es besteht außerdem die Möglichkeit, sich unter Tel. 0202/5636413 zu informieren oder einen Termin zur Anmeldung zu vereinbaren.

Anmeldungen sind auch für einen späteren Termin als den 1. Februar möglich.

Die Bewerbung sollte Nachweise über eine aktuelle oder zurückliegende Berufstätigkeit von mindestens sechs Monaten enthalten – auch Minijobs, Maßnahmen der Agentur für Arbeit oder Elternzeit zählen. Zu den erforderlichen Unterlagen gehören außerdem ein Lebenslauf, Zeugnisse, ein Foto und eine Kopie des Personalausweises.

Mittleren Schulabschluss nachholen

Am Weiterbildungskolleg Am Ölberg können Schüler den Haupt- und Realschulabschluss (Mittlerer Schulabschluss) nachmachen, wenn sie den ersten Bildungsweg abgeschlossen haben und mindestens 17 Jahre alt sind. Der Unterricht findet in drei Zeitschienen – morgens, nachmittags und abends – statt. Neben einem Vorkurs, in dem die Studierenden grundlegende Fertigkeiten wiederholen, gibt es auch Kurse für Migranten. Alle Angebote sind kostenfrei. In vielen Fällen gibt es finanzielle Unterstützung durch die Agentur für Arbeit oder das BAföG-Amt.