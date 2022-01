Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Montag kreisweit 5.874 Infizierte erfasst, davon in Erkrath 563, in Haan 332, in Heiligenhaus 317, in Hilden 661, in Langenfeld 740, in Mettmann 441, in Monheim 605, in Ratingen 935, in Velbert 990 und in Wülfrath 290.

42.907 Personen gelten als genesen. Verstorbene sind aktuell nicht zu vermelden. Verstorbene zählt der Kreis bislang insgesamt 877. Aufgrund von technischen Problemen beim Landeszentrum Gesundheit NRW ist dort die Corona-Meldelage heute nicht aktualisiert. Laut RKI liegt die aktuelle Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der letzten 7 Tage) bei 802,2. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts sind 325.668 Menschen im Kreis Mettmann einmal geimpft und 331.305 voll geimpft worden. 235.381 "Booster"-Impfungen wurden inzwischen verabreicht. Impfangebote finden sich auf der Homepage des Kreises Mettmann.