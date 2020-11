Die aktuelle Bewerbungsphase für eine Einstellung zum nächstmöglichen Studienbeginn am 1. September 2022 hat begonnen. Interessierte könnensich ausschließlich online unter www.genau-mein-fall.de, bis zum 8. Oktober2021, für einen der 2.660 Studienplätze für das Duale Studium bei der Polizei

Nordrhein-Westfalen bewerben.



Wer in einem herausfordernden Job arbeiten möchte, einem Beruf, dergleichzeitig Berufung ist, sich für Recht und Gesetz einsetzen möchte und Wert auf Gleichberechtigung, Teamwork und Vertrauen legt, der ist bei der Polizei in Nordrhein-Westfalen genau richtig. Die Tätigkeiten im späteren Beamtenleben sind insbesondere bei der Polizei so vielfältig, wie bei kaum einer anderen staatlichen Institution: Egal ob bei der Kriminalpolizei, im Streifendienst, als Hundeführerin oder Hundeführer, bei den Spezialeinheiten oder in der Einsatzhundertschaft - eine Spezialisierung in derartig verschiedensten Arbeitsbereichen bietet nur die Polizei. Normalerweise steht die Personalwerberin der Kreispolizeibehörde Mettmann - Polizeihauptkommissarin Nicole Rehmann - bei ihren wiederkehrenden Info-Runden (zum Beispiel im BIZ) Rede und Antwort zu allen Fragen rund um das

Bewerbungsverfahren. Da dies aufgrund der Corona-Pandemie nach wie vor in der gewohnten Form nicht möglich ist, bietet Nicole Rehmann auch gerne persönlich am Telefon eine persönliche Beratung an.Dazu ist am Donnerstag , 5. November, die Info-Hotline der Personalwerberinbis 19.30 Uhr geschaltet. Die Nummer ihrer Info-Hotline lautet: 02104 982-2222. Beratungsanfragen können auch per E-Mail geschickt werden an: personalwerbung.mettmann@polizei.nrw.de.

Weitere Informationen, auch zu den genauen Bewerbungsvoraussetzungen für denPolizeiberuf, gibt es im Internet auf der Webseite: www.genau-mein-fall.de.