Unter dem Motto "Wein im Park" lässt das Best Western Plus Parkhotel Velbert gemeinsam mit der Winzer-Familie "Höhn" aus Langenlonsheim ein wenig Weinfest-Stimmung aufkommen. Top!

Am Freitag, 31. Juli (17 bis 22 Uhr), am Samstag, 1. August (14 bis 22 Uhr) sowie am Sonntag, 2. August (11 bis 19 Uhr) werden im Park hinter dem Hotel edle Tropfen geboten. Tisch-Reservierungen für das Event - mit Wine-Tasting am Samstag - sind ab sofort unter Tel. 02051/4920 möglich.