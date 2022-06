Im Bereich des Willy-Brandt-Platzes und in Teilen der angrenzenden Straßen werden ab Montag 18. Juli, die Fahrbahnoberflächen mit einer Gesamtfläche von rund 7.500 Quadratmetern saniert.

Im Zuge dieser Arbeiten werden zur Verbesserung des Radverkehrs in Velbert entlang der Berliner Straße und in einem Teilabschnitt der Mettmannner Straße je zwei Radfahrstreifen angelegt und rund 600 Quadratmeter Verkehrsfläche für den Radverkehr mit einer roten Epoxidharzspezialbeschichtung markiert. Nach der Sanierung der Asphaltoberfläche werden im Kreuzungsbereich auf einer Gesamtlänge von rund 2.200 Metern neue Fahrbahnmarkierungen sowie 40 Richtungspfeile aufgebracht. Zusätzlich werden außerdem 42 Induktionsschleifen für die verschiedenen Signalanlagen erneuert. Dies alles macht es erforderlich, dass der Willy-Brandt-Platz sowie Abschnitte der Rheinlandstraße, Berliner Straße und Mettmanner Straße ab Baubeginn bis voraussichtlich Samstag, 30. Juli, voll gesperrt werden müssen. Umleitungen, auch für den Busverkehr sowie Ersatzhaltestellen werden eingerichtet. Der Fahrzeugverkehr wird frühzeitig auf die Vollsperrung hingewiesen. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, den gesperrten Bereich weiträumig zu umfahren. Eine witterungsbedingte Verlängerung der Vollsperrung könne, so die Technischen Betriebe Velbert (TBV) nicht ausgeschlossen werden. Weitere Info finden sich unter www.velbert.de.

Betroffene Straßen(abschnitte)

Die Vollsperrung erfolgt in Richtung Süden (Fahrtrichtung Tönisheide) auf Höhe Friedrich-Ebert-Straße Haus 1, in Richtung Norden (Fahrtrichtung Essen) auf Höhe Berliner Straße 5, in Richtung Osten (Fahrtrichtung Langenberg) erfolgt die Vollsperrung auf der Rheinlandstraße vor der Kreuzung Mettmanner Straße und in Richtung Westen (Fahrtrichtung Birth und Heiligenhaus) in Höhe Rheinlandstraße 6. Die Mettmanner Straße zwischen Hausnummer 26 und 45 liegt innerhalb der Vollsperrung.

Umleitung von Buslinien

Linien 649, 746, 747 und SB66

Der betroffene Busverkehr wird wie folgt umgeleitet: Die Linien 649, 746, 747 und SB66 werden aus Richtung Tönisheide kommend über die Friedrichstraße, Langenberger Straße, Oststraße, Schloßstraße und Friedrich-Ebert-Straße zum ZOB umgeleitet. Eine Ersatzhaltstelle wird auf der Friedrichstraße vor der Hausnummer 269 eingerichtet. In Richtung Tönisheide fahren diese Linien über die Friedrich-Ebert-Straße, Grünstraße, Oststraße, Langenberger Straße und Friedrichstraße. Die Haltstelle Nikolaus-Ehlen-Gymnasium entfällt. Angefahren wird stattdessen die Haltstelle Offerstraße auf der Grünstraße. Im weiteren Verlauf werden auf der Friedrichstraße vor Hausnummer 308 und gegenüber vor Hausnummer 297 Ersatzhaltestellen eingerichtet. Die Haltstellen zwischen der Grünstraße und der Berliner Straße 8 werden in dieser Zeit nicht angefahren.

Linie 770

Die Linie 770 aus Heiligenhaus fährt über die Birkenstraße zum ZOB und zurück. Auf dieser Strecke werden die schon vorhandenen Haltestellten angefahren.

Linie OV3, OV6 und OV7

Die Linie OV3 fährt von der Mettmanner Straße über die Heidestraße und Birkenstraße zum ZOB und zurück. Auf dieser Strecke werden die schon vorhandenen Haltestellten ebenfalls angefahren. Die Linien OV6 und OV7 biegen aus Langenberg kommend in die Oststraße ab und fahren weiter über die Schloßstraße und Friedrich-Ebert-Straße zum ZOB. In Richtung Langenberg fahren diese Linien über die Friedrich-Ebert-Straße, Grünstraße, Oststraße bis zur Langenberger Straße. Auf dieser Strecke werden die schon vorhandenen Haltestellen angefahren.

Haltverbote auf Umleitungsstrecken

Auf den Umleitungsstrecken müssen in folgenden Bereichen Haltverbote eingerichtet werden: Entlang der gesamten Birkenstraße von der Heidestraße bis zur Friedrich-Ebert-Straße auf der Seite mit den geraden Hausnummern (Hausnummern 2 bis 92), auf der Deller Straße zwischen Mettmanner Straße und Nevigeser Straße auf der Seite mit den geraden Hausnummern sowie auf der Oststraße zwischen Südstraße und Langenberger Straße auf der Seite mit den ungeraden Hausnummern. Hier wird den Bussen ermöglicht, entgegen der Einbahnstraße bis zur Langenberger Straße zu fahren. Der Fahrzeugverkehr muss über die Südstraße abfließen.