Das Ergebnis kann sich sehen lassen. 919 Teilnehmende radelten in drei Wochen 153.086 Kilometer und brachen damit den Rekord des Vorjahres. Klar, dass bei soviel Engagement das Fahrrad gerne als Verkehrsmittel gefeiert wird.



"Der dauerhafte Umstieg reduziere die Verkehrsbelastung und Emissionen und leiste so einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz“, so Bürgermeister Dirk Lukrafka.

Er ist mit dem Ergebnis der diesjährigen Kampagne sehr zufrieden: „Die junge Generation ist auf dem richtigen Weg und entscheidet sich mit dem Umstieg auf das Fahrrad bewusst für den Klimaschutz. Es nehmen von Jahr zu Jahr mehr Schulen am Stadtradeln teil, ich hoffe, der Aufwärtstrend bleibt ungebrochen.“

Kilometer-König Oliver Saß

Der Kilometer-Sieger Oliver Saß fuhr insgesamt 1.457 Kilometer. Aktivster Schüler war Quinn Leiendecker vom Gymnasium Langenberg mit gefahrenen 935 Kilometern. Beide erhielten eine Ehrenurkunde und einen Preis für die herausragenden Einzelleistungen.

Besonders geehrt und mit Preisen bedacht wurden die Schüler. "Das sind die Erwachsenen von morgen und sollen besonders motiviert werden", sagt Anja Hertel, Mitarbeiterin in der Koordinierungsstelle Klimaschutz.

Stichwort Klimaschutz

Die Förderung des Radfahrens alleine genügt nicht für den Klimaschutz. Da muss auf breiter Ebene etwas getan werden. Seit 1. Juni sei die Stelle der Klimaschutzmanagerin vakant, dennoch ließen sich einige Projekte aufzählen, die in Velbert laufen: Zum einen ist das Vorgartenprogramm zu nennen, bei dem Bürger Zuschüsse für biologische Umgestaltung erhalten konnten, da ist das Klimaanpassungskonzept zu nennen, auch gibt es eine besondere Förderung für Photovoltaik auf privaten Dächern und Speicher, und beim Energie-und Klimalunch bilden sich Stadtverwaltung und Wirtschaft mit eingeladenen Referenten weiter fort. Auch den Familienplaner, der einmal im Jahr herauskommt, kann Anja Hertel auf Anfrage kurz benennen. Dieser enthalte viele Klimaschutztipps.

Und die Preise?

Zurück zu den besonderen Leistungen unserer fahrradfahrenden Verkehrsteilnehmer. Den 1. Platz in der Kategorie ‚Fahrradaktivste Schule Primarstufe‘ erreichte die Max & Moritz Grundschule mit 8.565 Kilometern. Rang 2: Grundschule Kuhstraße mit 7.302 Kilometern. In der Kategorie ‚Fahrradaktivste Schule Sekundarstufe‘ schaffte es das Gymnasium Langenberg mit 29.208 Kilometern auf den 1. Platz. Den 2. Platz belegte die Realschule Kastanienallee mit 9.765 Kilometern. Dritte wurde mit 7.790 Kilometern die Gesamtschule Velbert-Neviges. Die Plätze 4 bis 7 verteilen sich auf die Gesamtschule Velbert-Mitte, die Christliche Gesamtschule Bleibergquelle, das Geschwister-Scholl-Gymnasium, die Windrather Talschule und das Berufskolleg Bleibergquelle.

Sieger pro Einwohner ist Heiligenhaus

In diesem Jahr konnten in Heiligenhaus die bemerkenswerten Ergebnisse des Vorjahres von den 567 aktiven Radlern nochmals getoppt werden. Insgesamt radelten die Teilnehmenden knapp 125.000 Kilometer und konnten somit das Vorjahresergebnis um gut 25 Prozent steigern. Im kreisweiten Vergleich der gefahrenen Kilometer je Einwohner konnten die Heiligenhauser sogar mit 4,51 Kilometer/Einw. Platz 1 erzielen. Die St. Suitbertus Grundschule radelte als bestes Team über 16.000 Kilometer, gefolgt vom Team der Fa. Carl Fuhr und IMS Messsysteme.