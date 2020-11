Aufgrund der aktuellen Situation, ist der Alltag für viele sehr eingeschränkt. Das regelmäßige Treffen zu den sportlichen Aktivitäten ist nicht möglich. Die Bewegung ist um ein vielfaches reduziert. Trotzdem ist es wichtig seinem Körper etwas Gutes zu tun und sich regelmäßig sportlich zu betätigen.

Alles was mit Bewegung zu tun hat, ist jetzt für den Körper wichtig, sei es draußen in der Natur mit Ausdauereinheiten oder einer Kräftigungseinheit in den eigenen vier Wänden. Hierzu bietet der VSG einiges auf seiner Homepage an. Da wird jeder etwas Passende für sich finden.

Auch die richtige Ernährung ist sehr entscheidend bei der momentan Situation. Jetzt ist der beste Zeitpunkt sich die Zeit zu nehmen die Essgewohnheiten auf eine frische ausgewogene und gesunde Küche umzustellen. Täglich eine frische Mahlzeit zuzubereiten benötigt viel Zeit, die uns jetzt durch die vielen Einschränkungen zu Verfügung gestellt wird. Probiere es doch mal aus, du wirst sehen es wird dir gelingen und dein Körper dankt es dir.

VSG Online-Training

Mo 14:00 Uhr, HIIT-Training mit Nicole

Mo 17:45 Uhr, Body Workout mit Anja

Mo 19:00 Uhr, Rücken Fitness mit Anja

Di 17:00 Uhr, HIIT-Training mit Nicole

Mi 18:00 Uhr, Yoga mit Anja

Mi 19:00 Uhr, ZUMBA mit Janette

Do 17:00 Uhr, BodyWorkout mit Nicole

Do 18:30, Body Art mit Anja

Do 19:45 Uhr, Yoga mit Anja

Fr 09:30 Uhr, Pilates mit Anja

Sa 10:00 Uhr, Functional-Training mit Kena

Bitte setzen Sie sich direkt mit den jeweiligen Trainern in Verbindung.

Die Informationen über die technischen Voraussetzungen finden sich unter den Angeboten

auf der Homepage. Alles weitere wissenswerte teilen Ihnen die Trainer mit.

Viel Spaß.

Hier der Link zu den Angeboten:

https://www.velberter-sg.de/vsg-online-fitnessstunden/