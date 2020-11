„Wir sind regelrecht geplättet vom Erfolg der Handy-Sammelaktion“, sagt Markus Gehling, Pastoralreferent der Katholischen Kirchengemeinde St. Peter und Paul, in dessen Büro sich hunderte von ausrangierten Handys sammeln.

Die Gemeinde hatte sich an der Woche der Goldhandys beteiligt, die vom katholischen Hilfswerk Missio für Anfang November ausgerufen wurde. In den Kirchen und in den Pfarrbüros wurden daher zahlreich ausrangierte Handys abgegeben oder im Briefkasten eingeworfen. „Wir sammeln gerne auch weiterhin Ihre alten Handys“, sagt auch Claudia Schruff, die die Pfarrbüros in Voerde leitet.

Rohstoffe sollen sinnvoll verwertet werden

Schließlich ist das eine vierfach sinnvolle Aktion, die Handys werden ordentlich, sicher und sauber entsorgt, die Rohstoffe sinnvoll verwertet, die wertvollen Ressourcen in Afrika und China geschont und Familien in Not mit den Erlösen unterstützt. Daher wird die Kirchengemeinde auch in Zukunft Handys annehmen und an das Hilfswerk Missio weiter leiten. Auch in den Kirchen stehen hierfür noch Boxen bereit. Aber zunächst einmal gehen drei riesige Pakete voller Handys in den nächsten Tagen zur Sammelstelle. Die Initiatoren bedanken sich bei allen Spendern und Helfern.