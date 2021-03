Auch der Ausschuss für Umwelt, Klima und Geoinformation des Ennepe-Ruhr-Kreises findet als Videokonferenz statt. Auf diese Weise soll es im Vorfeld der Sitzungen von Kreisausschusses und Kreistag möglich sein, auch ohne die abgesagten Präsenzsitzungen Informationen auszutauschen. Beschlüsse können nicht gefasst werden.

Auf der Tagesordnung für die Konferenz am heutigen Dienstag, 2. März, um 17 Uhr steht neben den Klimaschutzaktivtäten im Ennepe-Ruhr-Kreis und abfallbezogenen Themen auch ein Sachstandsbericht zu den PCB-Emissionen in Ennepetal und Witten.

Als Zuhörer teilnehmen

Auch Bürger können als Zuhörer an den Videokonferenzen teilnehmen. Hierfür ist eine Mail an die Adresse kreistagsbuero@en-kreis.de notwendig. Als Antwort erhalten die Interessierten einen GoToMeeting-Link. Dieser öffnet ihnen die Zuhörertür in den virtuellen Sitzungsraum.