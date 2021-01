Die Feuerwehr Bochum sucht in einem Gemeindehaus in Bochum-Höntrop nach einer Schlange. Eine Erzieherin hatte im Keller des Gemeindehauses an der Emilstraße eine Schlangenhaut entdeckt. Die soll von einer Teppichpython stammen. Alle Infos zur Schlangensuche in Höntrop bekommt ihr hier.

hochgeladen von Karl - Heinz Lehnertz

Die Feuerwehr Bochum hat auch für den Mittwoch (27.01.) ihre Suche nach der Schlange in Höntrop beendet. Die Feuerwehr Bochum hat auf der Suche nach der Schlange jetzt das ganze betroffene Gebäude in Höntrop abgesucht. Im Keller, in der Kindertagesstätte und auch im Gemeinderaum ist keine Schlange gefunden worden. Die Feuerwehr hat mit Schlauchkameras auch Zwischendecken abgesucht. Am Donnerstag (28.01.) steht noch einmal ein kompletter Hausrundgang an. Wenn auch dann nichts gefunden wird, gibt die Feuerwehr das Haus wieder frei. Der Betrieb der Kindertagesstätte könnte dann am Montag (01.02.) wieder losgehen.

Quelle: Radio Bochum