Drei in Wattenscheid geklaute E-Scooter sind von Erlangen aus auf dem Weg zurück ins Ruhrgebiet!

Was ist passiert? Am 27. März war ein Lkw-Fahrer (48) mit seinem 40-Tonner in Wattenscheid unterwegs. Im Bereich der Märkische Straße nahm der Osteuropäer drei E-Scooter wahr, die in der Nähe eines Kleidercontainer standen. Wenig später verfrachtete der Mann die Roller in die Staufächer seines Sattelschleppers und setzte seine Fahrt fort.

Nun dauerte es nicht mehr lange, bis die Verleihfirma den Diebstahl der Scooter zur Anzeige brachte und die Ermittlungsarbeit im Bochumer Kriminalkommissariat 34 begann - mit Erfolg!

Bei der Auswertung der GPS-Standortdaten kristallisierte sich am 29. März heraus, dass sich das Diebesgut auf dem Rasthof Steigerwald-Süd an der A 3 befinden könnte.

Der Ermittler aus dem KK 34 nahm sofort die Kollegen der Autobahnpolizei Erlangen mit ins Boot und bat um Unterstützung. Die Beamten aus Mittelfranken machten sich mit Herzblut an die Arbeit und kontrollierten einen Lkw nach dem anderen.

Und die Ausdauer wurde belohnt! So entdeckten die Polizisten die drei E-Scooter in einem Sattelzug, der mit tausenden Rollen Toilettenpapier beladen war.

Die Beamten nahmen den 48-Jährigen zwecks Vernehmung mit zur Wache. Dort gestand er die Mitnahme der Elektroroller ein, weil er angeblich der Annahme war, dass diese entsorgt werden sollen. Glauben wir ihm diese Geschichte? Eher nicht!

Mit der eigentlichen und im Moment so gefragten Ladung war aber alles in Ordnung.

Und die hat ihr Ziel auch erreicht, konnte der Mann doch seine Fahrt nach der Anzeigenaufnahme fortsetzen.

Auch an dieser Stelle ein Dank des Bochumer Polizeipräsidiums an die Kollegen in Bayern. Auch in kleinen Dingen hat die Zusammenarbeit über die Landesgrenzen hinaus mal wieder sehr gut funktioniert.

