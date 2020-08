"Beim Thema Gesundheit sind viele Akteure von Bedeutung - nicht nur das Gesundheitsamt", betont Gerrit Pannenborg vom Amt für Stadtplanung und Wohnen. Sein Amt ist daher auch an den Wattenscheider Gesundheitswochen beteiligt, bei denen sich interessierte Bürger vom 17. August bis zum 9. Oktober über Fitness, Entspannung und Wohlbefinden informieren können - und die Möglichkeit haben, entsprechende Angebote in Kursen und Workshops auszuprobieren.



Anna Lottermoser, Stadtteilmanagerin in Wattenscheid-Mitte, betont, dass die Gesundheitswochen eine wichtige Möglichkeit für Anbieter zum Beispiel von Sportangeboten seien, um zu überprüfen, ob ihr Programm auch wirklich den Bedürfnissen der potentiellen Nutzer entspricht: "In manchen Quartieren wird vielleicht eher Parkour als Nordic Walking nachgefragt - das lässt sich am besten im direkten Gespräch zwischen Anbietern und Nutzern klären."

Entsprechend bieten Sportvereine vielfältige Schnupperangebote. "Neben Informationsveranstaltungen", weckt Lottermoser das Interesse der Wattenscheider, "gibt es Tanzkurse, Trommelworkshops, Sport und Spiel."

Eigentlich waren die Gesundheitswochen schon für April und Mai geplant, doch die Corona-Krise machte eine Verschiebung nötig, so dass das "Forum rund um das Thema Gesundheit" nun zwischen Sommer- und Herbstferien stattfindet. Da die Gesundheitswochen aus Mitteln des Verfügungsfonds der Sozialen Stadt Wattenscheid-Mitte gefördert werden, sind die Angebote für die Nutzer kostenlos.

Neue Wege in der Krise

Die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie haben die Veranstalter der Gesundheitswochen veranlasst, neue Wege zu gehen, wie Stadtteilmanagerin Lottermoser erläutert: "Im vergangenen Jahr haben wir eine Gesundheitsmesse im Gertrudiscenter veranstaltet, weil wir dort viele Menschen erreichen konnten. In der jetzigen Situation müssen wir neue Möglichkeiten erproben: Wir nutzen den Wochenmarkt, um Anbieter aus dem Gesundheitssektor - vom Hörgeräteakustiker über das Deutsche Rote Kreuz bis hin zum Hospizverein - vorzustellen. Dieser Gesundheitsmarkt wird vom 18. August bis zum 25. September auf dem Alten Markt zu finden sein."

Vernetzung ist für die Macher der Gesundheitswochen das A und O und so ist auch der Stadtsportbund mit von der Partie. Neben den traditionellen Angeboten in den Sportvereinen ist Michael Sprünken vom Gesundheitsamt, das sich ebenfalls an den Gesundheitswochen beteiligt, ein weiterer Punkt wichtig: "Durch Aktionen wie 'Fit im Park' ist das Bewusstsein entstanden, dass auch öffentliche Flächen verstärkt für den Sport geöffnet werden sollten." - Auch hier wollen die Gesundheitswochen Impulse geben.

Infos

 Alles zu den Gesundheitswochen vom 17. August bis zum 9. Oktober - auch zur Anmeldung für die einzelnen Angebote - findet sich auf: www.wat-bewegen.de. Ein gedrucktes Programmheft gibt es diesmal nicht.