So die einhellige Meinung und der Kommentar vieler Spaziergänger am 1. Weihnachtsfeiertag im Wattenscheider Südpark. Während die meisten Menschen den Heiligen Abend in ihren Wohnungen "unter dem Tannenbaum" verbrachten, haben die NUNKIS (Nacht- und Nebelkipper) wieder mal voll zugeschlagen.

Der mittlerweile bestens bekannte Ort im Süden Wattenscheids diente wieder mal als Mülldeponie.

Platz schaffen, für die wohl am besten getestete Matratze in Deutschland?



Foto: © Rainer Bresslein

hochgeladen von Rainer Bresslein



Ne, ne, ne, ne, so geht das nicht liebe Leute irgendwann muss auch mal Schluss sein mit eurem Dreck!



Ja, ist ja alles gut und schön! Aber wenn ich jetzt schon mal hier bin, dann bleiben meine Grünabfälle auch hier........

Foto: © Rainer Bresslein

Foto: © Rainer Bresslein hochgeladen von Rainer Bresslein





.....und werden ganz einfach demonstrativ neben das "schlaue Schild" gestellt. Kann ja auch noch ein Igel drin überwintern!

Foto: © Rainer Bresslein

Foto: © Rainer Bresslein hochgeladen von Rainer Bresslein



Dabei möchte ich auch mal die Stadt Bochum in die Pflicht nehmen. Es reicht einfach nicht immer wieder ins "gleiche Horn" zu stoßen und Phrasen über Mülldetektive und weitere Ermittlungen zu verbreiten, die meist ins Leere laufen, weil die Aufdeckungsraten für diese Vergehen äußerst gering sind. Letztendlich sind es die Steuerzahler, die dann wieder für die Beseitigung des Mülls zur Kasse gebeten werden. Das ist mir zu einfach und bestärkt die Verursacher doch nur in ihrem Tun.

Es gibt in Wattenscheid einige -auch der Stadt Bochum- bestens bekannte Orte, an denen regelmäßig illegal Müll entsorgt wird. Wäre es dort nicht mal angebracht diese Ablagerungsstellen per Kamera zu überwachen? Es muss ja kein hochwertiges Equipment eingesetzt werden, eine einfache und kostengünstige Wildkamera würde hier auch gute Dienste leisten und könnte evtl. den einen oder anderen Verursacher ermitteln. Dazu sind die Beschaffungskosten für diese Geräte weitaus günstiger als die Entsorgungskosten für Bürger und Bürgerinnen.

Alle Fotos: © Rainer Bresslein