SONNTAG MIT EINER BLUTSPENDE LEBEN RETTEN MIT NUR EINEM KLEINEN PIEKS‼️

Jede Blutspende ist wichtig und wird dringend benötigt❗️Denn in Deutschland werden täglich 15.000 Blutspenden für die Versorgung von Kranken und Verletzten benötigt. Dabei kann eine Blutspende gleich drei Leben retten.

Besonders während der ajtuellen 4ten Coronawelle sinkt die Blutspendebereitschaft jedoch📉, deshalb ist es uns ein besonderes Anliegen, noch einmal auf das Thema Blutspende und ihre Wichtigkeit aufmerksam zu machen.

🩸🩸🩸🩸🩸🩸🩸🩸🩸🩸🩸🩸🩸

Schon am Sonntag, 16. JANUAR, 10-14 Uhr sind wir mit der Blutspende wieder in Wattenscheid bei uns im http://www.blutspendedienst-west.de

DRK-Zentrum an der Sommerdellenstraße 26 im Einsatz.

🩸🩸🩸🩸🩸🩸🩸🩸🩸🩸🩸🩸🩸

Informationen über den Ablauf der Blutspende, vor allem aktuell zur Coronazeit, erhaltet ihr unter www.blutspendedienst-west.de

Dort könnt Ihr Euch auch Eure Wunschspendezeit reservieren.