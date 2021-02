Grüße von der Ostsee aus Grömitz

Jedes Jahr ist der Rosenmontag Anlass für eine Abordnung unserer Wehr den Weg nach Wattenscheid anzutreten um mit unseren Freunden von Sevinghauser Gänsereiterclub 1598 e.V. und Altem Schützenverein Westenfeld e.V. gemeinsam zu feiern.

Noch dazu stammt auch unser aktuell amtierender Bürgerkönig Patrick Appelbaum aus Wattenscheid.

Da unsere Fahrt ins Königreich in diesem Jahr ausfallen muss senden wir auf diesem Weg die besten Grüße von der Ostsee und freuen uns schon riesig auf eine Zeit in der wir wieder in gewohnter Art und Weise zusammenkommen dürfen.

Wattsche Helau 🎊🎉