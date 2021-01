Eine Aktion der besonderen Art startete der Löschzug Günnigfeld, der Freiwilligen Feuerwehr Bochum, im letzten Jahr zum 2. Advent. Inspiriert durch die geschätzten Ereignisse der Günnigfelder, die nicht stattfinden konnten, wie das Feuerwehrfest für die Bevölkerung oder auch interne Feiern, wie die traditionelle Weihnachtsfeier, stellten die wackeren Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Günnigfeld einen 4 Meter hohen Tannenbaum vor dem Gerätehaus auf, an dem sich die Bürger bei ihren Spaziergängen erfreuen konnten.

Aber es kam noch besser, einige Günnigfelder Bürger hingen eigene Weihnachtskugeln an den Weihnachtsbaum, die mit persönlichen Grüßen und den besten Wünschen beschrieben wurden.

Foto: Karl Heinz Lehnertz

„Dies ist eine schöne Idee“ äußerte sich Löschzugführer Karl Appelhoff jun., der die Weihnachtskugeln nur bestaunen konnte. „Die Idee, die Bürgern an unserem Weihnachtsbaum mitwirken zu lassen, werden wir auch 2021 zum 2. Advent fortführen“ so Appelhoff. Nun wird der Baum erst einmal abgeschmückt und ein sichtlich gerührter Löschzugführer Appelhoff bedankt sich noch einmal für die mitfühlenden Grüße in einer schweren Zeit.

„Wir werden auch diese Krise überstehen und hoffentlich den Günnigfelder Bürgern in diesem Jahr wieder ein Feuerwehrfest bieten könne