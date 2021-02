Das war wirklich dreist, was eine Unbekannte am Dienstagmorgen bei einer 95-jährigen Frau aus Wesel versuchte: Die unbekannte Frau klingelte gegen 10 Uhr an der Tür der betagten Dame und gab sich als Mitarbeiterin eines Pflegedienstes aus.

Die Polize berichtet dazu: Die Weselerin, die durch den Türspion eine dunkel gekleidete Frau sah, öffnete daraufhin nicht. Die Unbekannte verlangte jedoch Einlass in die Wohnung an der Sandstraße und drohte der alten Dame, dass sie sonst kein Pflegegeld mehr bekäme.

Die 95-Jährige blieb jedoch beharrlich und öffnete die Tür nicht. Stattdessen rief sie ihren Sohn an. Als dieser erschien, hatte sich die unbekannte Frau bereits entfernt. Eine Rücksprache mit den Pflegediensten ergab natürlich, dass keiner der Mitarbeitenden die 95-Jährige aufgesucht hatte.

Daraufhin rief der Sohn die Polizei.