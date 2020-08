Zwei Fotografie-Kurse starten an der VHS Wesel (Ritterstraße 10-14) Anfang September.

Die Fotowerkstatt (ab Dienstag, 8. September) bietet allen Hobbyfotografen, die bereits sicher im Umgang mit den technischen Möglichkeiten ihrer Kamera sind, eine Plattform, auf der die gemeinsame Bildbesprechung und gestalterische Aspekte des Fotografierens im Mittelpunkt stehen. Der Kurs findet an zehn Dienstagen statt, jeweils 19 bis 21.15 Uhr, und kostet 66 Euro.

Für Einsteiger

Für diejenigen, die sich mit ihrer Kamera vertraut machen und im Umgang mit ihren Möglichkeiten sicherer werden möchten, bietet der Kurs "Fotografie für Einsteiger" (ab Dienstag, 15. September, 19 bis 21 Uhr) grundlegende Infos und Hinweise. Gemeinsam wird das ‚fotografische Sehen‘ trainiert – eine der wichtigsten Voraussetzungen auf dem Weg zum guten, kreativen Foto. Der Kurs findet acht Mal statt und kostet 48 Euro.

Exkursion „Photowalk“

Die erste Exkursion im Bereich Fotografie führt am Sonntag, 6. September, 9 bis 16.45 Uhr, in den Landschaftspark Duisburg. Auf einem „Photowalk“, einem Spaziergang durch den Landschaftspark gibt es Theorie und Praxis für Einsteiger. Spaß am Fotografieren und das Verbessern der eigenen Fähigkeiten im Umgang mit der Kamera stehen im Vordergrund. Kosten: 36 Euro.

Mehr Infos und Anmeldung

Mehr Infos: www.vhs-wesel.de (Kursnummer: 160.02) oder bei Fachbereichsleiterin Claudia Böckmann, Telefon 0281/2032343.