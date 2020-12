Mit dem beschlossenen neuen Lockdown soll die zuletzt so rasante Ausbreitung des Corona-Virus Einhalt geboten werden. Auch die Kirchen stehen vor der herausfordernden Entscheidung, eine Linie für die Pfarrei zu finden und sehen deutlich die Argumente, die den Verzicht auf Präsenzgottesdienste nahelegen und die Argumente, die in einem engen, verantwortbaren Rahmen für gemeinsame Gottesdienste plädieren und müssen aus der Abwägung zu einem Entschluss kommen.

Die Pfarrei Sankt Nikolaus hat nun entschlossen, die, zum Teil ökumenisch geplanten und groß angelegten Gottesdienste, auf den Schulplätzen in der Innenstadt und in der Feldmark, in der Reithalle in der Hohen Mark und im Parkhaus an der Delog-Straße nicht zu feiern.

Teilnahme anmelden



Seit Monaten hat die Pfarrei die Erfahrungen mit der Feier der Gottesdienste unter Corona-Bedingungen in den Kirchen. Für diese Gottesdienste wurden Regelungen zu Abstand, Masken, Gesang und Anmeldung entwickelt, die die nun vorgegebenen Regeln erfüllen. Auch durch die Messungen mit den zur Verfügung gestellten Co2-Ampeln konnte man bestätigen, dass die Gottesdienstfeiern „sicher“ sind. Unter diesen Voraussetzungen feiert Sankt Nikolaus auch weiterhin Gottesdienste in den Kirchen. Es wird um Verständnis gebeten, dass Gottesdienste nur mitgefeiert werden können, wenn sich zuvor angemeldet wird. Anmeldeschluss für die Teilnahme an einem der Gottesdienste ist der 23. Dezember um 12 Uhr. Anmelden kann man sich im Pfarrbüro unter Tel. 0281-3002669-111 oder über www.sanktnikolaus-wesel.de. Hier sind auch die Termine der Gottesdienste zu finden.

Weihnachtliche Taschen

Allen, die sich entscheiden, die Gottesdienste an den Feiertagen zuhause allein aber dennoch mit den Christen in der Pfarrei verbunden, zu feiern, bietet Sankt Nikolaus eine Weihnachtsgottesdiensttasche an. In der Tasche finden sich Gottesdienste zu Weihnachten, zum Jahreswechsel und zum Fest der Erscheinung des Herrn (Heilige Drei Könige) mit jeweils einem Gegenstand, der in den Gottesdiensten eine Rolle spielt. Die Weihnachtsgottesdiensttaschen werden ab dem 22. Dezember verteilt werden. Wer eine Gottesdiensttasche haben möchten, oder jemanden kennt, die oder der eine solche Tasche für die Gottesdienstfeier zuhause haben möchte, meldet sich bis zum 22. Dezember um 12 Uhr im Pfarrbüro oder bestellt eine solche Tasche über die Homepage.

Sankt Nikolaus feiert einen Krippenspiel-Gottesdienst am Heiligen Abend um 15 Uhr und die Feier der Christmette um 22 Uhr, die jeweils in der Martini-Kirche gefeiert werden und live im Internet auf dem YouTube-Kanal gestreamt werden.