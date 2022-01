200 Jahre nach seiner Uraufführung ist Lessings „Nathan“ sowohl sprachlich als auch inhaltlich schwer greifbar geworden. Den in seiner Zeit verhafteten Konflikt zwischen Christentum, Judentum und Islam, Lessings Idee von der religiösen Wahrheit sowie sein Plädoyer für Respekt und Toleranz gilt es gegenwärtig mehr denn je zu überprüfen.

Meisterhaftes Ideendrama

In dem neuen Format „@WhiteBoxX“ wird Lessings meisterhaftes Ideendrama radikal adaptiert und im Gewand eines modernen Drei-Personen-Stückes in klassischen Kostümen neu zum Leben erweckt. In dem puristischen, weißen Raum wird die fortwährende Diskussion, ob überhaupt und wenn ja, welche Religionen zur deutschen Nation gehören, inwiefern der Glaube eine private Angelegenheit ist oder nicht doch ein philosophisches Denksystem, das unser soziales und politisches Handeln prägt und wo die Schnittstellen zwischen den Weltreligionen liegen, ebenso lebendig wie leidenschaftlich. Indem die Vertreter der jeweiligen Religionen auftreten, mal Ankläger, mal Angeklagte sind, zwischen rationalem Denken und emotionalem Handeln mäandern, wird die Komplexität nach der Frage um die Bedeutung des Abendlandes jenseits der Theorie sinnlich erfahrbar.

Das Rheinische Landestheater Neuss gastiert mit seinen Akteuren Carl-Ludwig Weinknecht, Laila Richter und Sarah Wissner. Regie führte Sarah Clemens.

Das Gastspiel findet am Dienstag, dem 1. Februar um 20 Uhr im Städtischen Bühnenhaus statt. Karten zum Preis von 17 Euro sind an der Theaterkasse im Centrum (0281 / 2032344), an der Abendkasse am Tag der Vorstellung und im Online-Shop (www.wesel/buehnenhaus.de) erhältlich. Es gelten die aktuellen Corona-Hygieneregeln.