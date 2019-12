Wesel. „Die besinnliche Weihnachtszeit ist der richtige Anlass um Danke zu sagen“, so hieß es in der diesjährigen Weihnachtskarte, die jedes Mitglied des Schützenvereins Wesel-Fusternberg 1841 e.V., erhalten hat. Dies nahm der Verein auch wörtlich und somit hat sich Präsident André Nitsche, Medienoffizier Thomas Neuköther, Pressefeldwebel Stefan Seiler mit einem kleinen Weihnachtswichtel am Morgen des 24. Dezember, auf dem Weg zur Feuerwache Wesel (Stadtmitte) gemacht, um stellvertretend die Anerkennung und besten Grüße vom gesamten Schützenverein zum Weihnachtsfest zu überbringen. Dort wartete schon Wehrleiter Thomas Verbeet mit der diensthabenden Schicht beim Frühstück.

„Vielen Dank, an alle, die heute für das Gemeindewohl Dienst tun, egal ob Polizei, Feuerwehr, Krankenhaus oder Pflegedienst. Ihr seid für uns 365 Tage, 24 Stunden und 7 Tage die Woche für Uns da“, fügt Vereinspräsident André Nitsche in seiner kurzen aber ausdruckvollen Dankesrede hinzu. Als kleines Dankeschön überreichte der kleine Weihnachtswichtel für alle Anwesenden Weihnachtstüten, gesponsert und gepackt vom Schützenverein. Dies erfreute jeden Feuerwehrmann und jede Feuerwehrfrau und sorgte somit für eine Abwechslung im tristen Alltag.