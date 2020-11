Am 12. November sollte eigentlich der alljährliche Informationsabend des Berufskollegs Wesel stattfinden, an dem sich Jugendliche und deren Eltern über die hier angebotenen Möglichkeiten des Erwerbs weiterführender Abschlüsse mit beruflichen Kenntnissen beraten lassen können. Aufgrund der angespannten Coronasituation auch im Kreis Wesel musste die Schulleitung zu ihrem Bedauern jedoch die Entscheidung treffen, diese Veranstaltung entfallen zu lassen. Der Infektionsschutz steht bei Pandemien an erster Stelle.

Als Alternative wird das Berufskolleg persönliche telefonische Beratungen anbieten. Zu diesem Zweck wird in Kürze auf der Startseite der schuleigenen Homepage www.bkwesel.de ein Formular hinterlegt, mit dem Interessierte ihren Wunsch nach einer telefonischen Beratung durch das Beratungsteam der Schule anmelden können. Es erfolgt dann eine zeitnahe Terminvereinbarung.

Vielseitiges Bildungsangebot

Im Bereich des Beruflichen Gymnasiums werden folgende Varianten angeboten:

• Ingenieurwissenschaften

• Gesundheit und Biologie

• Sport und Biologie (Zusatzqualifikation: Freizeitsportleiter/in)

• Wirtschaft und Verwaltung („Wirtschaftsgymnasium“)

• Ausbildung Erzieher/in in Kombination mit der allgemeinen Hochschulreife

Alle Bildungsgänge des Beruflichen Gymnasiums bereiten die Abiturienten/

innen optimal auf ein Studium oder eine hoch qualifizierte Ausbildung vor. Die Schülerinnen und Schüler erhalten dabei bereits frühzeitig Einblicke in berufliche Aufgabenfelder.

Über die Bildungsgänge, die zur Fachhochschulreife führen, können sich Schülerinnen und Schüler telefonisch informieren, die voraussichtlich den mittleren Abschluss am Ende des Schuljahres erreichen werden. Zur Auswahl stehen hier die Fachbereiche Agrarwirtschaft, Gesundheit und Soziales, Technik sowie Wirtschaft und Verwaltung. Alle Bildungsgänge qualifizieren die künftigen Absolventen/innen sowohl für ein angestrebtes Studium an einer Fachhochschule, als auch für eine hochwertige Berufsausbildung.

Bei den einjährigen Berufsfachschulen werden berufliche Kenntnisse und der Hauptschulabschluss oder der mittlere Abschluss erworben.