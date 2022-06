Es tut sich derzeit einiges am Auesee in Wesel. So wird zum Beispiel dort eine neue Minigolfanlage gebaut. Zudem laufen bereits die Planungen an einer neuen Steganlage mit zwei Stegen.

Daneben sollen schon bald (im östlichen Bereich des Areals) zwei weitere, öffentliche Freizeitmöglichkeiten entstehen: Auf der Aueseewiese (in der Nähe des Beachvolleyballplatzes) entsteht eine neue Trendsportanlage. Dazu können sich Bürger ab Mittwoch, 22. Juni , beteiligen. Zudem wird auf dem Parkplatz des Auesees eine neue Skate- und Bikeanlage errichtet. Auch hierbei werden zu einem späteren Zeitpunkt Bürger an den Planungen beteiligt.

„Trendsportanlage“

Ob eine Calistehnics-Anlage, Boulderblöcke oder ein Multisportspielfeld für Fußball und Basketball, die Möglichkeiten sind vielfältig. Wer seine Ideen in den Planungsprozess „Trendsportanlage“ mit einbringen möchte, hat dazu am Mittwoch, 22. Juni, von 15 bis 18 Uhr an der Beachvolleyballanlage am Auesee die Möglichkeit. Zusätzlich gibt es im Nachgang zu der Vor-Ort-Veranstaltung über die Internetseite der Stadt Wesel, www.wesel.de , noch die Gelegenheit, Vorschläge zu unterbreiten und bereits eingebrachte Ideen zu bewerten.

Die Stadt Wesel wird bei der Planung der Trendsportanlage von dem Büro „B.S.L. Landschaftsarchitekten“ begleitet. Neben interessierten Bürgern werden insbesondere auch die Vereine, die im Bereich der Rheinaue beheimatet sind, frühzeitig in die Überlegungen mit einbezogen.