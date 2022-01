So schnell vergeht die Ausbildungszeit! Alle Auszubildenden der Volksbank Rhein-Lippe eG, die im Sommer 2019 in ihre Ausbildung gestartet sind, haben ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen.

Ausbildungsleiterin Sandra Heutmann berichtet stolz über „ihren Jahrgang 2019“, der unter besonderen Bedingungen die zweieinhalbjährige Ausbildungszeit zum Bankkaufmann bzw. Bankkauffrau absolviert hat. Besondere Glückwünsche gab es für Anna Strutmann. Sie beendete ihre Abschlussprüfung mit der Traumnote "sehr gut".

Ausbildung mit hohem Stellenwert

Die Ausbildung genießt in der Volksbank Rhein-Lippe eG einen hohen Stellenwert. Auch wenn einige Aufgaben zukünftig durch neue Technologien erledigt werden könnten, würden Banker immer mehr als Finanzexperten gefragt, erläutert die Ausbildungsleiterin. Eine persönliche und vertrauensvolle Beratung könne nicht von einer Maschine ersetzt werden.

Der Blick über den Tellerrand

Schon während der Ausbildung bietet die Volksbank Rhein-Lippe eG ihren Azubis die Möglichkeit, über den Tellerrand hinaus zu schauen, etwa in Projektarbeiten oder auch bei mehrwöchigen Auslandsaufenthalten. Regelmäßig gehören die Auszubildenden der Volksbank Rhein-Lippe eG zu den Besten ihres Jahrgangs in der Region. „Junge Leute, die einen qualifizierten Abschluss in einem modernen Ausbildungsbetrieb mit guten Karrierechancen anstreben, sollten sich jetzt bewerben“, lädt Sandra Heutmann ein.

Das Bewerbungsverfahren für den Ausbildungsstart 2022 läuft aktuell noch. Weitere Informationen: www.volksbank-rhein-lippe.de/ausbildung.