„Mit großem Bedauern und schwerem Herzen sagen wir unseren diesjährigen Jahresgottesdienst der Notfallseelsorge am 30. Oktober im Weseler Dom ab“, so Pfarrer Bernhard Ludwig, leitender Notfallseelsorger im Kreis Wesel.



„Seit vielen Jahren bildet dieses Treffen und der anschließende gesellige Austausch unter Einsatzkräften aus Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst mit den Notfallseelsorgenden ein Highlight in unserem Jahreskalender.“ Die Gottesdienstbesucherinnen und –besucher gedenken der Einsätze, sprechen selbstformulierte Gebete von Einsatzkräften, singen, hören eine Predigt und essen anschließend gemeinsam in großer Runde. Bei den Gottesdiensten werden die besonderen gemeinsamen Einsätze noch einmal gewürdigt, zudem ausscheidende Mitarbeitende verabschiedet, Ermutigung für zukünftige Aufgaben zugesprochen und das große Kerzenkreuz gemeinsam errichtet.

In diesem Jahr sei es derzeit nicht verantwortbar, einander in großer Runde aus allen Kommunen und Organisationen des Katastrophenschutzes, der Feuerwehr und der Polizei zu treffen. "Das Gebot der Stunde lautet auch für uns: alle Kontakte vermeiden, die nicht unbedingt nötig sind. So sagen wir, für mich zum ersten Mal in 35 Dienstjahren, einen Gottesdienst ab", so Ludwig. „Das nächste Treffen wird der nächste gemeinsame Einsatz sein. Gefeiert werden kann hoffentlich wieder im kommenden Jahr - vielleicht zusammen mit meiner Verabschiedung aus dem Dienst."