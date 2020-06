Lange wurde gehofft und gewartet. Nun ist am 5. Mai 2020 der Startschuss für die Landesgartenschau in Kamp-Lintfort gefallen.

Die Gartenschau befindet sich auf dem ehemaligen Zechengelände der Schachtanlage Friedrich Heinrich 1/2 mit dem Wahrzeichen, den 70 Meter hohen Förderturm "großer Fritz", als Aussichtturm.

Das Kloster Kamp gehört auch dazu.

Zum Kloster und zurück fährt in regelmäßigen Abständen ein Shuttlebus.

Wer gut zu Fuß ist, dem empfehle ich den 3 km langen, schönen Wandelweg.

Entlang des Wasserlaufs der Großen Goorley geht es in Paradies-Gärten

am Kamper Berg und weiter hinauf ins alte Kamper Gartenreich

am Kloster Kamp.

Zum Kloster kommt etwas später noch etwas.

Ich nutzte den sonnigen Freitag, um den Park zu erkunden.

Viel Freude bei meinem Rundgang ♥

geöffnet vom 5. Mai bis zum 11. Oktober 2020

von 9 - 17 h

Eintrittspreis EW : 18.50 €