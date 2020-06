Zum Tag der offenen Tür laden ganz herzlich der Naturschutzbund (NABU) und der NaturGarten e.V. am Sonntag, den 5. Juli 2020, von 11 Uhr bis 17 Uhr in die NABU-Naturarena in Wesel (Bislicher Straße/Auf dem Mars) ein. Im Mittelpunkt steht dieses Mal: Wie kann ich Kräuter in meinem Garten gedeihen lassen? Kräuter sind nicht nur für die Küche, sondern auch für Insekten ein Hochgenuss. Heilpraktikerin Sabine Westerfeld gibt tolle Tipps rund um den Kräutergarten.

Zudem werden wertvollen Wildkräuter und andere heimische Wildpflanzen gegen eine kleine Spende vor Ort abgegeben.

Um 12 Uhr führen NABU-Vorsitzender Peter Malzbender und Vorstand Ellen Werner durch die NABU-Naturarena. Bei der Exkursion werden die einzelnen Biotope, sowie viele Tier- und Pflanzenarten vorgestellt.

Um 14.30 Uhr führt Susan Findorff vom NaturGarten e.V. ebenfalls eine Exkursion über das große Areal.

Neben dem großen Kräutergarten mit seinen Pflanzen zum vielfältigen Einsatz in Küche und Natur-Apotheke hat die Naturarena in der Sommerzeit noch eine Menge mehr zu bieten.

Käfergarten, Schmetterlingsgarten und mehrere Teiche laden zu Expeditionen in kleine Wildnisse ein und bieten viel Platz für Entdeckungen.

Der Eintritt ist frei.

Liebe Hunde dürfen angeleint mitgebracht werden. Selbstverständlich sind die gültigen Corona-Schutzmaßnahmen einzuhalten.