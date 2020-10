Bürgerbeteiligung: Weseler Jusos begrüßen Vorschlag des Stadtjugendrings

Die Weseler SPD-Jugend unterstützt den Vorschlag des Stadtjugendrings, öffentliche Fragerunden für Bürgerinnen und Bürger im Rat der Stadt Wesel einzurichten. „Solche öffentlichen Fragerunden schaffen nicht nur mehr Bürgerbeteiligung, sondern sorgen auch für eine größere Transparenz“, sagt Maksim Bondarenko, Vorsitzender der Jusos Wesel.

Außerdem könne man über solche Fragerunden auch das Interesse an Kommunalpolitik und damit an der Demokratie stärken. „Die 20 oder 30 Minuten pro Sitzung wären gut investierte Zeit“, so Bondarenko weiter.

Die Jusos verweisen beispielsweise auf den Dinslakener Rat. Dort sind ebenfalls zu Beginn jeder Ratssitzung Fragerunden für interessierte Einwohnerinnen und Einwohner vorgesehen. An diesem Modell könne man sich nach Vorstellung der Jusos auch in Wesel orientieren.

Die SPD-Jugend kann sich außerdem vorstellen, auch vor den Ausschusssitzungen Fragerunden anzubieten. Laut den Jusos sei es eine sehr gute Möglichkeit, dort im Detail Fragen zu bestimmten Themenbereichen zu stellen.