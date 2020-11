Am 01.04.2021 tritt Dr. Akbar Ferdosi die Nachfolge von Frau Dr. Daniela Rezek an. Er wird der neue Chefarzt der Senologie und gleichzeitig auch Leiter des Brustzentrums und des Brustkrebszentrums. Der Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe ist ein bekanntes Gesicht am Marien-Hospital in Wesel.



“Ich freue mich sehr, denn nun kehre ich zu meinen Wurzeln zurück”, so Dr. Ferdosi. “Ich war von 2004 bis 2006 als Assistenzarzt im Marien-Hospital, von 2006 bis 2011 als Facharzt und später als Oberarzt im Evangelischen Krankenhaus und von 2011 bis 2012 dann als Leitender Oberarzt wieder im Marien-Hospital, bevor ich die vergangenen neun Jahre als Chefarzt im Maria-Josef-Hospital in Greven tätig war.”

“Es fühlt sich an wie eine Familienzusammenführung”, so Johannes Hartmann, Geschäftsführer des Marien-Hospitals über den Gewinn von Dr. Ferdosi. Und auch der Ärztliche Leiter Dr. Marc Achilles freut sich auf Dr. Ferdosi:” Er hat sofort Ja gesagt, als ich ihm sagte, dass wir eine Vakanz haben.”

Der 55-jährige wohnt seit nunmehr 15 Jahren mit seiner Familie in Wesel und schon seine beiden Kinder wurden im Marien-Hospital geboren.

Der leidenschaftliche Operateur legt nicht nur viel Wert auf sein persönliche Aus- und Weiterbildung. Immer mit dem Blick in die Zukunft hat er sich vorgenommen bis zu seiner Rente noch drei bis vier Operateure auszubilden. “Das ist das Ziel eines guten Chefarztes. Nachhaltige Personalentwicklung ist immens wichtig, das Team muss stimmen und kontinuierlich in die Zukunft wachsen”, so Dr. Marc Achilles.