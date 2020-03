Um die weitere Verbreitung des Coronavirus einzudämmen, hat die pro homine gGmbH eine Reihe von Schutzmaßnahmen getroffen, die bis auf weiteres gelten.

Im Einzelnen:

Alle neun Senioreneinrichtungen der pro homine in Wesel, Voerde, Emmerich und Rees sind ab sofort für den Publikumsverkehr geschlossen. Diese Entscheidung beruht auf den Richtlinien des Robert-Koch-Instituts (RKI), der Gesundheitsämter und der Gesundheitsministerien. Ältere Menschen gehören zu den Personen, die durch das Virus besonders gefährdet sind. Es gilt, das Risiko einer Ansteckung dringend zu verringern. Deshalb bleiben die Senioreneinrichtungen für Angehörige und Gäste geschlossen.

Wer über seine Angehörigen informiert werden möchte, wird gebeten, sich telefonisch an die jeweilige Heimverwaltung zu wenden. Die Haupteingänge der Senioreneinrichtungen bleiben verschlossen. Die Heimverwaltungen nehmen Gegenstände für die Bewohner entgegen und leiten sie weiter. Auch der Betrieb in den Cafeterien ruht. Zu den Gottesdiensten in den Kapellen der Einrichtungen haben nur noch die Bewohner Zugang.

Das St. Willibrord-Spital Emmerich schränkt seine Besuchszeiten ein. Diese sind ab Samstag, 14. März, täglich (auch am Wochenende) von 16 bis 18 Uhr. Außerdem gilt die Regelung, dass jeder Patient pro Tag nur von einem Angehörigen besucht werden darf. Entsprechendes gilt bereits im Marien-Hospital Wesel.

Die Cafeteria des St. Willibrord-Spitals Emmerich bleibt ab Samstag, 14. März, für Besucher geschlossen. Die Cafeteria des Marien-Hospitals Wesel bleibt ebenfalls ab Samstag, 14. März, für Besucher geschlossen. Die Kurse des Gesundheitszentrums pro homine fallen ab Montag, 16. März, bis zum 19. April aus.

Geschäftsführung und Krankenhausdirektorium bitten die Bevölkerung, diese Regelungen zum Schutz aller zu beherzigen.