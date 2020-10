Möchten Sie wissen, was mir so richtig auf den Senkel geht? Nö?

Ich sag's Ihnen trotzdem - es zwingt Sie niemand zum Weiterlesen.

Coronaleugner jeglicher Art, die gehen mir auf den Senkel! Treiben sich überall herum in der Welt. In Brasilien, in den USA. Und in Moers, wo sie sich "Querdenker" nannten. Dieser Begriff scheint mir allerdings ein wenig hochgestochen, angesichts der offensichtlich bei vielen Mitgliedern der Community stark fortgeschrittenen Verstrahlung.

In der Weseler City kam mir kürzlich ein Typ entgegen, dekoriert mit Plakattafeln, wie dereinst Bruce Willis in "Stirb langsam 2". Laut rufend tat er kund, dass Corona nicht existiere, die Welt aber in Kürze durch ganz andere Heimsuchungen vernichtet würde.

Ist gar nicht weiter schlimm, dass solche Menschen rumlaufen und sich mitteilen. Das muss unsere Demokratie aushalten. In der real existierenden Masse ist ihr Wirken aber bedenklich und nervt kolossal. Keine Facebookgruppe ist sicher vor diesen Schlaumeiern, die penetrant amtliches Zahlenwerk in Frage stellen und die Panikstimmung, die sie ohne Unterlass kritisieren, mit den immer gleichen Sprüchen selber erzeugen. Und täglich grüßt das Murmeltier.

