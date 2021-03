Die Mittelstands- und Wirtschaftsunion Kreis Wesel fordert die Öffnung des wirtschaftlichen und kulturellen Lebens ab Anfang März im Kreis Wesel.

Der Mittelstand in unserem Kreis leidet zwar überwiegend still. Doch bevor viele unserer kleinen und mittleren Betriebe endgültig vom Markt verschwunden sind, bedarf es eines entschlossenen Öffnungskurses der Politik. Nur so bekommt unser Mittelstand die Chance, die Krise selbstständig zu überstehen.

„Nachdem die Impfung der gefährdeten Gruppen weit fortgeschritten ist und Schnelltests zugelassen sind, bedarf es einer schnellen Öffnung des Einzelhandels und der Gastronomie im Kreis Wesel“, so der Vorsitzende Christian Strunk.

Niedrige Infektionszahlen im Kreis Wesel bergen bei der Einhaltung der Hygienekonzepte praktisch keine Neuinfektionsrisiken, wenn Mittelstand und Kultur wieder geöffnet werden können.

Stellvertretender Kreisvorsitzender Andreas Gardemann ergänzt: „Nach diesen langen Wochen der Einsamkeit und Leben ohne kulturelle Höhepunkte brauchen die Menschen wieder Zuversicht und positive Begegnungen“. Gerade mit der warmen Witterung hat es das Virus schwerer und da die medizinische Versorgung gesichert ist, spricht alles dafür, die nun übertriebenen Freiheitseinschränkungen zurückzunehmen. Wirtschaft kann nicht ewig am Tropf einer Förderung hängen. Die Mittelständler wollen selber wieder aktiv werden und sehnen sich nach Arbeit und Umsatz.